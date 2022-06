Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung zum Unfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer: 58-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Freitag, 24. Juni 2022, um 9:57 Uhr, und gestern, um 14:05 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Unfall.)

Kassel-Fasanenhof: Am Montagabend erreichte die Polizei die Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 58-jährige Pedelec-Fahrer, der am Donnerstagabend bei dem Unfall in der Straße "Hinter dem Fasanenhof" verletzt wurde, leider am gestrigen Nachmittag infolge seiner schweren Verletzungen gestorben ist. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern weiterhin an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Auf den Zeugenaufruf der Polizei vom gestrigen Montag hat sich bereits eine Person gemeldet, die Hinweise auf den gesuchten Ersthelfer geben konnte.

Der Unfall hatte sich am vergangenen Donnerstag gegen 18 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 58-Jährige mit seinem Pedelec in der Straße "Hinter dem Fasanenhof" in Richtung Fuldatalstraße gefahren, als ein 71-jähriger Autofahrer aus Kassel die Fahrertür seines geparkten Mercedes öffnete. Dabei stieß die Tür offenbar gegen den Lenker des Radfahrers, der daraufhin stürzte und dabei so schwer verletzt wurde, dass er schließlich gestern im Krankenhaus verstarb.

