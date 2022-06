Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lieferwagen soll Scheibe beschädigt haben: Zeugen von Unfall auf Marktplatz in Baunatal gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Am Freitagnachmittag wurde eine Streife des Polizeireviers Süd-West zum Marktplatz nach Baunatal gerufen, da ein Lieferwagen dort gegen 15:40 Uhr beim Rangieren rückwärts gegen die Scheibe eines dortigen Einkaufsmarktes gefahren sein soll und diese dabei beschädigt wurde. Bei Eintreffen der Beamten stellten sie eine großflächig gesprungene Schaufensterscheibe an der Fassade des dortigen Marktes fest. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Das mutmaßlich verursachende Fahrzeug, ein weißer Renault Master, und dessen Fahrer waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort, konnten aber im weiteren Verlauf ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Um den genauen Ablauf der Geschehnisse zu klären, suchen die Ermittler nun nach Zeugen. Zur Unfallzeit soll sich eine fünfköpfige Personengruppe in unmittelbarer Nähe des Unfalls aufgehalten haben. Insbesondere diese Personen oder weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell