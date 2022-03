POL-FR: Lörrach: vier Meldungen im Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen

Polizeipräsidium Freiburg

Lörrach: auf dem Chesterplatz zwei E-Bikes am helllichten Tag gestohlen

Ein Zeuge teilte am Freitag, 11.03.2022, gegen 13.40 Uhr mit, dass er auf dem Chesterplatz zwei männliche Jugendliche beobachtete, welche dort an zwei E-Bikes das Schloss aufbrechen und in Richtung Turmstraße flüchten würden. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten die Beiden nicht mehr festgestellt werden. Der Diebstahlschaden der beiden gestohlenen E-Bikes der Marke Kalkhoff beträgt etwa 7.000 Euro.

Lörrach: auf dem alten Marktplatz zwei E-Bikes am helllichten Tag gestohlen

Am Sonntag, 13.03.2022, gegen 14.50 Uhr, wurden auf dem alten Markplatz, in der Nähe eines Eiscafés zwei miteinander verschlossene E-Bikes der Marke Conway und Cube gestohlen. Unweit des Tatortes konnten das aufgebrochene Kettenschloss sowie ein Fahrradsattel aufgefunden werden. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 6.500 Euro.

Lörrach: E-Bike in der Wallbrunnstraße gestohlen

Am Sonntag, 13.03.2022, in dem Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr, wurde in der Wallbrunnstraße, in der Nähe der Köchlinstraße, ein an einer Straßenlaterne angeschlossenes schwarz / graues E-Bike der Marke Stevens von Unbekannten gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Lörrach: versuchter Fahrraddiebstahl in der Niederfeldgasse

Eine Zeugin aus der Niederfeldgasse meldete der Polizei am Sonntag, 13.03.2022, gegen 21.40 Uhr, zwei Männer, die sich auf dem Hof der Nachbarin aufhielten, dort ein verschlossenes Fahrrad unter die Arme nahmen und in Richtung Kreuzstraße davonliefen. Sie hätten noch drei weitere Fahrräder dabeigehabt. Eine sofortige Fahndung nach den zwei Männern verlief ergebnislos. Das zuvor in der der Niederfeldgasse gestohlene Fahrrad wurde von den Beiden in der Kreuzstraße zurückgelassen.

