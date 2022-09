Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person, drei Leichtverletzten und vier beteiligten Fahrzeugen

Wesel (ots)

Am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem Pkw die Oberndorfstraße (B 8) in Fahrtrichtung Wesel. In Höhe der Hausnummer 5 geriet der 65-Jährige mit seinem Fahrzeug aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst mit dem Fahrzeug einer 50-jährigen Frau aus Dinslaken. Danach stieß der Pkw des 65-Jährigen gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 46-jährigen Mannes aus Dinslaken. Der Pkw des 46-Jährigen drehte sich infolge des Zusammenstoßes und kam in einer Hecke neben der Fahrbahn zum Stehen. Im Anschluss kam es zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 65-Jährigen mit einem entgegenkommenden Transporter, der von einem 30-jährigen Mann aus Voerde gefahren wurde. Der 65-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die weitern drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Oberndorfstraße in beide Fahrtrichtungen zwischen der Schillstraße (B 58) und der Dinslakener Landstraße bis ca. 21:45 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

