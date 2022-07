Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vandalismus

Hoya (ots)

An den zurückliegenden Abenden ist es immer wieder zu Vandalismus auf dem Schulgelände in Hoya gekommen. Durch unbekannte Personen wurden an mehreren Schulgebäuden durch Steinwürfe die Scheiben von Türen und Fenstern derart beschädigt, dass diese komplett ausgetauscht werden müssen. Der dadurch entstandene Sachschaden ist immens. Auch für die Hausmeister sind diese Vandalismusschäden sehr ärgerlich, da diese nahezu täglich mit der Beseitigung der Schäden und gegebenenfalls Sicherung der einzelnen Räume beschäftigt sind und in dieser Zeit ihrer eigentlichen Arbeit auf dem Schulgelände nicht nachgehen können. Täterhinweise oder Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 entgegen.

