Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 84-jähriger Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am 23.04.2022, gegen 10:30 Uhr, kam es auf der Rheinallee zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte der 84-jähriger Renault-Fahrer aus Mannheim mit einem geparkten Fahrzeug auf der Rheinallee und setzte seine Fahrt trotz geplatztem Vorderreifen in Richtung Wittelsbachstraße fort. Im Rahmen der Unfallaufnahme meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein lediglich auf der Felge fahrendes Fahrzeug auf dem Hohen Weg in Fahrtrichtung Altrip. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 84-jähriger Mann schließlich auf einem Parkplatz rund 5 Kilometer von der Unfallörtlichkeit entfernt in seinem PKW sitzend angetroffen werden. Aufgrund seiner äußeren Erscheinung ergaben sich erhebliche Zweifel an einer Fahrtauglichkeit. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann im Laufe des Morgens bei der Einnahme seiner täglichen Tablettenration wohl eine Schlaftablette eingenommen hatte, die eigentlich erst für den Abend vorgesehen war. Noch im Laufe der Maßnahmen auf der Polizeidienststelle schlief er mehrfach kurzeitig ein. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs trotz bestehender Fahrunsicherheit aufgrund von Medikamenten und Unfallflucht. Und auch sein ohnehin nicht mehr fahrtüchtiges Auto wird der Rentner aus Mannheim vorerst nicht mehr fahren dürfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell