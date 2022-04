Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versammlungen im Stadtgebiet Landau - Polizei zieht Bilanz

Landau (ots)

Am Samstag, 23. April 2022 versammelten sich in der Zeit zwischen 12 Uhr und 20 Uhr insgesamt 2000 Personen unter dem Motto "Frieden, Freiheit Selbstbestimmung & diskriminierungsfreie Gesellschaft" in Landau. Die angemeldete Kundgebung startete gegen 12 Uhr im Südpfalzstation und endete um 19.35 Uhr nach einem Aufzug mit 1500 Teilnehmenden durch das Stadtgebiet. Zur gleichen Zeit versammelten sich vor dem Stadion insgesamt 100 Personen zu einer angemeldeten Gegendemonstration unter dem Motto "Gegen Schulterschluss mit Rechts". Darüber hinaus fand eine angemeldete Versammlung mit dem Thema "Gegen die rechte Flut - für solidarische Demokratie", in der Zeit vom 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, statt. An dieser Versammlung nahmen etwa 50 Personen teil.

Die angemeldeten Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich und störungsfrei.

Im Einsatz waren rund 100 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell