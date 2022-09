POL-WES: Voerde - 75-Jährige nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Dinslaken (ots) - Am Montagnachmittag ist eine Frau in Hiesfeld von einem Exhibitionist belästigt worden. Gegen 17.45 Uhr befuhr die 50-jährige Oberhausenerin mit ihrem Fahrrad den Berthold-Schön-Weg in Richtung Franzosenstraße. In Höhe Kirchweg stand ein bislang unbekannter junger Mann, der die 50-Jährige anschaute, seine Hose herunter ließ und an seinem ...

mehr