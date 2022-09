Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Moerser Kirmes

Polizei zieht Bilanz des Wochenendes

Moers (ots)

Am Freitag (2. September) startete mit der Moerser Kirmes das größte Volksfest am Niederrhein, zu dem die Veranstalter mit bis zu 500.000 Besuchern rechnen.

Die Polizei begleitet die Veranstaltung an allen Tagen mit starken Kräften und registrierte, neben diversen kleineren Streitigkeiten, mehrere Körperverletzungs-, Bedrohungs, und Raubdelikte.

Am Freitag gegen 20.00 Uhr beleidigte und bedrohte eine Gruppe von 15 Jugendlichen mehrere Minderjährige am Neuen Wall. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Kirmes.

Bereits am Mittag würgte am Königlichen Hof ein Unbekannter einen 41-jährigen Moerser nach verbalen Streitigkeiten.

Ebenfalls am Freitag, gegen 23.30 Uhr, gerieten mehrere Personen am Kastellplatz in einen Streit. Hier wurde ein Unbeteiligter durch den Schlag eines 21-jährigen Moersers getroffen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Am Samstag, gegen 22:25 Uhr stellten Polizeibeamte auf der Wilhelm-Schröder Straße eine aggressive Stimmung zwischen 70-100 jungen Leuten fest. Bei anschließenden Personenkontrollen warf ein 21-jähriger Moerser einen gefüllten Plastikbecher in Richtung einer 30-jährigen Polizistin. Der 21-jährige flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf in Gewahrsam genommen werden.

Am Sonntag, gegen 19.00 Uhr, gerieten zwei Familien am Kastellplatz in Streit. Es kam zu Handgreiflichkeiten, wodurch zwei verletzte Personen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Gegen 19.55 Uhr, sprach eine Personengruppe einen 29-jährigen Mann aus Gelsenkirchen auf dessen 26-jährige Freundin an, mit der er an einem Fahrgeschäft am Friedrich-Ebert-Platz stand. Vier Personen aus der Gruppe schlugen danach unvermittelt auf den 29-jährigen ein und flüchteten anschließend.

Um 21.15 Uhr kam es am Kastell beim Fahrgeschäft "Music Express" zwischen einem bislang unbekannten Tatverdächtigen und der Kassiererin des Fahrgeschäftes zu verbalen Streitigkeiten. Ein 23-jähriger Mann aus Moers versuchte die Streitigkeiten zu schlichten und wurde daraufhin von dem Unbekannten und einem weiteren Unbekannten festgehalten, geschlagen und geschubst. Die Täter flüchteten danach.

Gegen 21:50 Uhr nahm auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein Unbekannter einen 17-jährigen Duisburger in den Schwitzkasten, schlug ihm ins Gesicht und riss ihm seine Kette (Silber) vom Hals.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell