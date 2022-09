POL-WES: Unbekannte Telefonbetrüger erbeuten Geld mit bekannter Masche

Xanten (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstag gegen 10:55 Uhr der Anbau eines Einfamilienhauses auf der Straße Am Leegen Berg in Xanten in Brand. Das Feuer griff auf des Haus über, konnte jedoch zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Für die Zeit der Lösch- und Einsatzmaßnahmen wurde die Straße Am Leegen Berg gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im niedrigen ...

mehr