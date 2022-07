Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Dachstuhlbrand im Gallus

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 21:30 Uhr am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einem Feuer im Dach in die Erbbaustraße in den Stadtteil Gallus alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten stand der Dachstuhl auf einer Länge von ca 25m im Vollbrand. Durch die vorgefundene Lage wurden umfangreich Einsatzkräfte nachalarmiert, insgesamt waren 120 Einsatzkräfte und 40 Fahrzeuge von Rettungsdienst, Freiwilliger- und Berufsfeuerwehr vor Ort. Der Brand wurde durch drei Drehleitern von außen und mehreren Strahlrohren von innen bekämpft. Beim Vorgehen der ersten Einsatzkräfte kam es zu einer Durchzündung, dabei wurden drei Einsatzkräfte durch Verbrennungen verletzt. Zwei Bewohner des Hauses wurden mit einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt. Die Nachlöscharbeiten dauern zurzeit noch an und werden bis in die frühen Morgenstunden andauern Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Über den entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.

