POL-WES: Xanten - Brand eines Einfamilienhauses

Xanten (ots) - Am Samstag, den 03.09.2022, gegen 10:55 Uhr kam es zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in Xanten auf der Straße "Am Leegen Berg". Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Anbau des Hauses in Brand. Das Feuer griff schnell auf das Einfamilienhaus über. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Objekt. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Die ...

mehr