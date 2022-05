POL-EL: Papenburg - 12-Jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - In dem Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen versuchten unbekannte Täter in ein Wohnmobil in der Johannesstraße einzudringen. Sie manipulierten das Fahrertürschloss, gelangten jedoch nicht in das Fahrzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

