Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am 29.08.2022, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.20 Uhr, eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf der Sökelandstraße in Coesfeld auf. Im Inneren der Wohnung entwendeten sie eine Goldkette und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

