Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb erbeutet 13 Brillen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen einen Mann, der am Mittwoch, 29.12.2021, Ware aus einem Brillengeschäft am Niederwall stahl und mit seiner Beute verschwand.

Gegen 10:00 Uhr hielt sich der unbekannte Mann in dem Geschäft in der Nähe der Körnerstraße auf. Eine Mitarbeiterin wurde erst auf ihn aufmerksam, als er aus der Tür ging. Dabei fiel ihr ebenfalls auf, dass in der Auslage mehrere Brillen fehlten.

Mit den 13 Brillen flüchtete der Mann in Richtung Rathaus. Die Mitarbeiterin erinnert sich, dass der Mann etwa 190 cm bis 195 cm groß war und eine kräftige Statur hatte. Außerdem hatte er zauselige Haare. Er trug einen auffälligen grünen Mantel.

Hinweise zu dem Ladendieb nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell