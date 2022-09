Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Bargeld und Schmuck entwendet unter der Vorgabe Dachreparaturen durchzuführen Am Montag, dem 05. September 2022 um 09.30 Uhr, gaben zwei bislang unbekannte Männer vor, Dachreparaturen an einem Haus in der Wilhelm-Busch-Straße durchführen zu wollen. Während einer der Täter die beiden Hausbewohner ablenkte gelang es dem Anderen, in die Wohnräume des 87-Jährigen und seiner ...

