Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sprengung eines Geldausgabeautomaten - Nachtragsmeldung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.03.2022: https://s.rlp.de/wI4xP

Am 12.03.2022, gegen 02:30 Uhr, wurde in Neustadt an der Weinstraße ein Geldausgabeautomat in einem Einkaufsmarkt von Unbekannten gesprengt. Die Täter brachen über einen Nebeneingangstür in den Einkaufsmarkt ein, sprengten innerhalb kürzester Zeit den Automaten und entwendeten Bargeld aus diesem. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Pkw, vermutlich einem dunklen Audi A3 Sportback, in unbekannte Richtung. Es soll sich um mindestens vier Täter, vermutlich männlich, gehandelt haben. Die Täter waren dunkel bekleidet und maskiert. Durch die Tat wurden der Geldautomat und auch das Gebäude beschädigt. Die konkrete Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte jedoch im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den flüchtenden Tätern machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich davor, einen Tatort nach einer Geldautomatensprengung zu betreten, wenn dieser noch nicht untersucht wurde. Es könnten Folgeexplosionen stattfinden oder das Gebäude könnte beschädigt worden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell