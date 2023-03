POL-PDLU: Kontrollen der Polizei

Schifferstadt (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (15:30 Uhr) bis Montag (12:30 Uhr) schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines in der Friedhofstraße geparkten PKW ein und entwendeten eine am Fahrzeugsitz befestigte Maske, welche in einem Spielfilm ("Freitag der 13.") getragen wird. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail ...

