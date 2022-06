Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbrecher in Zahnarztpraxis stehlen Geld und Gold

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in der Straße Am Kniep in Korbach ein.

Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Gebäude der Zahnarztpraxis. In der Praxis brachen sie Türen auf und durchsuchten die Praxisräume. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und eine Spendenbox, in der sich Zahngold befand. Die Höhe des Stehlgutes ist noch unklar.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell