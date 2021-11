Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - Einbruch in Einfamilienhaus

Gönnheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 06.11.2021, 15:30 Uhr, bis Sonntag, 07.11.2021, 02:36 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Gönnheim, in der Straße Am Sonnenberg, ein. Zuvor hatten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und waren auf diesem Weg ins Haus gelangt, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Es wurden nach bisher vorliegenden Informationen Bargeld und Schmuck entwendet. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell