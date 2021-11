Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pannenfahrzeug übersehen: Frontalzusammenstoß mit Gegenverkehr

Hettenleidelheim (ots)

Am Abend gegen 17:45 Uhr kam es auf der B47 bei Hettenleidelheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Der 47-jährige Audi-Fahrer fuhr aus Wattenheim kommend in Richtung Eisenberg als er bei Dunkelheit mit einem am Straßenrand stehenden Pannenfahrzeug kollidierte. Dadurch geriet der PKW auf die Gegenfahrspur und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Toyota Aygo zusammen. Der 45-jährige Toyota-Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Alle drei Fahrer wurden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 65.000EUR, wobei alle drei PKW total beschädigt abgeschleppt werden mussten. Durch die knapp zwei Stunden anhaltende Vollsperrung kam es zu Verkehrsbehinderung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell