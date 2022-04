Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Mehrere Fahrzeuge in der Innenstadt durch Unbekannte zerkratzt - Die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In den vergangenen Tagen, zwischen dem 14.04.2022 und dem 18.04.2022, ist es in der Lübecker Innenstadt zu Sachbeschädigungen an vier geparkten, überwiegend neuwertigen Fahrzeugen gekommen. Möglicherweise besteht zwischen einzelnen Taten ein Zusammenhang. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die erste Tat wurde am Donnerstag, 14.04.2022, zwischen 18.00 Uhr und 19.10 Uhr in der Königstraße, Ecke Wahmstraße, begangen. Hierbei wurde an einem Porsche die Beifahrerseite zerkratzt. Im Zeitraum von Samstag, 16.04.2022, 18.00 Uhr, bis Montag, 18.04.2022, 14.00 Uhr, wurden drei weitere Fahrzeuge (Ford, Mini und Volvo) in der Fischstraße und der Dr. Julius-Leber-Straße durch Zerkratzen des Lacks im Bereich der Motorhaube bzw. der Beifahrerseite beschädigt.

Der zuständige Ermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres Lübeck sucht nun Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweisgeber wenden sich bitte an das 1. Polizeirevier Lübeck unter der Telefonnummer 0451-131-6145 oder per Email an luebeck.prev01@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell