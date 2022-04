Lübeck (ots) - Am Ostersonntag (17.04.2022) wurde gegen 11:00 Uhr bei der Polizeistation in Schönwalde ein Schlüsselbund abgegeben. Diesen fand ein Passant auf einem Radweg entlang der L178 an der Einmündung Kirchnüchel-Neuharmhorst/Nüchel. Der Schlüsselbund ist an einer Kette mit Karabinerhaken befestigt. An diesem hängt ein Herzanhänger mit Italienbezug. An ...

