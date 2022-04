Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Lütjenburg

Wer vermisst seinen Schlüsselbund?

Lübeck (ots)

Am Ostersonntag (17.04.2022) wurde gegen 11:00 Uhr bei der Polizeistation in Schönwalde ein Schlüsselbund abgegeben. Diesen fand ein Passant auf einem Radweg entlang der L178 an der Einmündung Kirchnüchel-Neuharmhorst/Nüchel.

Der Schlüsselbund ist an einer Kette mit Karabinerhaken befestigt. An diesem hängt ein Herzanhänger mit Italienbezug. An den zwei Schlüsselringen befinden sich insgesamt zehn Schlüssel, Einkaufs-Chips und durchbohrte Münzen. Außerdem hängt an einem der Ringe ein Namensanhänger mit einem Frauennamen, der bislang nicht zugeordnet werden konnte. Ein kleiner Drei- oder Vierkantschlüssel ist ein weiteres Merkmal des Schlüsselbundes.

Wer die Besitzerin oder den Besitzer des Bundes kennt oder sogar selbst Eigentümer:in ist, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Schönwalde unter der Rufnummer 04528-510 oder der Polizeistation in Lütjenburg unter der Rufnummer 04381 - 906 331 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell