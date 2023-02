Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Apotheke und Praxis

Speyer (ots)

Zwischen dem 25.02.2023, 12:30 Uhr und dem 27.02.2023, 07:50 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter an mehreren Stellten Fenster und Eingangstüren zu einer Apotheke und einer Praxis im Fünfkirchener Weg aufzuhebeln und dadurch in die Räumlichkeiten einzudringen. Weder die die Fenster, noch die Türen konnten geöffnet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell