POL-HA: Polizei Hagen informiert über die ROADPOL Safety Days 2022 - Aufklärung und Verkehrsunfallprävention mit Simulator und VR-Brille

Hagen (ots)

In der Zeit vom 16. September 2022 bis zum 22. September 2022 findet die zweite Auflage der ROADPOL Safety Days statt. Ziel der europaweiten Kontrollwoche ist unter anderem die Anzahl der Verkehrstoten zu verringern und Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn immer wieder führt Ablenkung im Straßenverkehr zu schweren oder gar tödlichen Unfällen. Die Polizei Hagen beteiligt sich ebenfalls an der Aktionswoche - unter anderem wird der Verkehrsdienst unter dem Motto "Ablenkung" verstärkte Kontrollen im gesamten Hagener Stadtgebiet durchführen, Fehlverhalten sanktionieren und aufklärende Gespräche führen. Am 22. September sind die Verkehrssicherheitsberater der Behörde darüber hinaus an einer Hagener Berufsschule zu Gast, um junge Menschen gezielt ansprechen und erreichen zu können. Die Beamten habe an dem Tag einen Simulator sowie erstmals eine VR-Brille im Gepäck. Mit modernster Technik wird das Thema Ablenkung verdeutlicht und intensiv erlebbar gemacht. Die Präventionsarbeit wird hoffentlich einen bleibenden Eindruck bei den jungen Menschen hinterlassen. (arn)

