Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsüberwachung im Rahmen des Kradnetzwerks Südwestfalen

Balve (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde MK führte am Sonntag, zwischen 13:00 und 18:00 Uhr, in Balve technische Kontrollen, insbesondere von Motorrädern, sowie Geschwindigkeitsmessungen durch.

In Balve - Langenholthausen wurden am Sonntag 1465 Kraftfahrzeuge, davon 85 Zweiräder überprüft. 216 Fahrzeugführer fuhren zu schnell, davon 11 Motorradfahrer. In 183 Fällen kam es zur Erhebung von Verwarngeldern (davon 9 Kräder). Weitere 33 Fahrzeugführer (davon 2 Kräder) fuhren deutlich schneller, als die zugelassenen 50 km/h Höchstgeschwindigkeit und erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung im Ort vollzog hierbei ein motorisierter Zweiradfahrer aus Soest mit 86 km/h. Dies wird mit einer Regelbuße von 260,- EUR, 2 Punkten im Verkehrszentralregister und 1 Monat Fahrverbot geahndet.

Auf der K 11 in Balve - Leveringhausen passierten während der Messungen 292 Fahrzeuge innerhalb der Ortschaft den Radarwagen (davon 68 Kräder). 80 Fahrzeugführer fuhren zu schnell (davon 9 Kräder). Neben 59 Verstößen, welche mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden (davon 4 Kräder), erhalten 21 Fahrzeugführer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige (davon 5 Kräder). Im 30 km/h - Bereich fuhr ein PKW - Fahrer aus dem Märkischen Kreis mit 58 km/h und ein Kradfahrer aus dem Westerwald mit 54 km/h die jeweils höchsten gemessenen Geschwindigkeiten.

Ein hier ebenfalls zu schnell fahrender Kleintransporter mit Hagener Zulassung kam verstärkt ins Visier der eingesetzten Beamten. Auf der Ladefläche befanden sich in zahlreichen Großeinkaufstaschen Verdacht erregende Aluminiumabschnitte, für welche der Fahrer keine plausible Erklärung abgeben konnte. In einer weiteren Tasche wurde Werkzeug aufgefunden, welches in nicht seltenen Fällen zur Durchführung von Einbruchdiebstählen benutzt wird. Den Fahrzeugführer und seine Begleitung verbrachten die Polizeibeamten zwecks Identitätsfeststellung zur Polizeiwache. Hier stellte sich heraus, dass der Fahrer zunächst falsche Personalangaben getätigt hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt. Wegen des darin befindlichen Aluminiums werden weitere Ermittlungen durchgeführt. Nach eindeutiger Abklärung der Identitäten und des Wohnsitzes wurden beide Personen zunächst entlassen.

In Balve - Sanssouci, B 229 / B 515 wurden technische Kontrollen durchgeführt. Neben einigen verhängten Verwarngeldern waren bei drei Motorrädern u. a. wegen Veränderungen an den Abgasanlagen die Betriebserlaubnis erloschen. Ein weiterer Kradfahrer fuhr mit abgefahrenen Reifen. Auffällig war hier zudem ein PKW - Fahrer, welcher einen verkehrsunsicheren Anhänger mitführte. Bei einem anderen PKW stellten die Beamten durch eine unzulässige Rad-/Reifenkombination ebenfalls das Erlöschen der Betriebserlaubnis fest. Alle diese Fälle führten zur Fertigung von Ordnungswidrigkeiten gegen die Verantwortlichen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell