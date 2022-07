Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachstand nach Explosion in Hemer (POL-MK: Explosion in Hemer 08.07.2022, 22:00 Uhr)

Hemer (ots)

Nach der Explosion eines Mehrfamilienhauses in Hemer am Freitagabend, um kurz vor 19:00 Uhr, schweben die 32-jährige Frau und der 36-jährige Mann, die aus den Trümmern gerettet werden konnten, weiterhin in Lebensgefahr. Die Aufräumarbeiten an der Unglücksstelle werden am Montag fortgesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen weiter. Zur Klärung der Ursache sind auch Sachverständige eingesetzt. Die Ursachenforschung kann noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die nähere Örtlichkeit um das eingestürzte Wohnhaus ist beschlagnahmt und wird polizeilich gesichert. (schl)

