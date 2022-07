POL-MK: Weibliche Person leblos geborgen (POL-MK: Explosion in Hemer 08.07.2022, 22:00 Uhr)

Hemer (ots) - Am Freitagabend, gegen 18:57 Uhr, kam es in der Fichtestraße im Ortsteil Westig aus bislang unbekannter Ursache zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei wurde das Wohnhaus komplett zerstört. Bislang konnten insgesamt vier verletzte Personen im Nahbereich durch die Feuerwehr geborgen werden. 1 Person ist schwerverletzt in Krankenhaus verbracht worden. 3 Personen sind leicht verletzt. Zurzeit wird in den Trümmern nach weiteren Verletzten gesucht. ...

