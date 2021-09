Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann verstößt gegen Bewährungsauflagen der Justiz - Bundespolizei vollstreckt Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen

Aachen - Heinsberg - Rothenbach (ots)

Am Mittwochmorgen hat die Bundespolizei einen 48-jährigen Angolaner an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen mit Sicherungshaftbefehl gesucht. Gegen ihn wurde in den Jahren 2017 und 2019 wegen schweren Computerbetruges in 12 Fällen beziehungsweise Betruges beim Landgericht beziehungsweise Amtsgericht Aachen jeweils ein Verfahren geführt, wofür er zu 1 Jahr und 10 Monaten sowie 7 Monaten Freiheitstrafe verurteilt wurde. Die Freiheitsstrafen wurden damals zur Bewährung ausgesprochen. Da er in der Zwischenzeit mehrmalig gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte, wurde er nun mit Sicherungshaftbefehl gesucht. Nach seiner Festnahme wurde er in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert, um ihn später in die zuständige Justizvollzugsanstalt überführen zu können.

In einem weiteren Fall blieb am Dienstagabend einem 33-jährigen Niederländer am ehemaligen Grenzübergang Rothenbach/Kreis Heinsberg eine Haftstrafe erspart. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Osnabrück mit Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Da er die verhängte Geldstrafe in Höhe von über 1800,- Euro zahlen konnte, blieb er von der ersatzweise verhängten Freiheitstrafe verschont. Er konnte im Anschluss die Weiterfahrt fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell