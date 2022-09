Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt Ladendieb nach massivem Widerstand vorläufig fest und fertigt mehrere Anzeigen

Hagen-Mitte (ots)

In der Hohenzollernstraße sprach ein Ladendetektiv am Mittwoch (14.09.2022) einen 32-Jährigen an, nachdem er in der Drogerie Ware entwenden wollte. Gegen 12 Uhr entfernte der Mann die Sicherungsvorrichtung einer Musikbox und steckte diese dann in seine Jogginghose. Beim Verlassen des Geschäfts schritt der 43-jährige Mitarbeiter ein und bat den Mann in sein Büro.

Der 32-Jährige schlief bei Eintreffend er Polizei zunächst, wachte jedoch kurz darauf auf und verhielt sich ruhig. Als jedoch sein Handy klingelte und ihm untersagt wurde den Anruf entgegen zu nehmen, begann er damit die Beamten hoch aggressiv anzugreifen. Er ging mit geballten Fäusten auf einen Polizisten zu und musste zu Boden gebracht sowie fixiert werden. Dabei wehrte er sich massiv, riss mehrere Monitore, eine Tastatur und Bürobedarfsutensilien von dem Tisch und versuchte die Einsatzkräfte mit Kopfstößen zu verletzen. Er brüllte unaufhörlich und konnte mit Unterstützung durch den Ladendetektiv mit Handschellen gefesselt werden. Der aufgebrachte Mann spuckte im weiteren Verlauf dem Mitarbeiter der Drogerie in das Gesicht.

Auch beim Transport zum Streifenwagen sperrte sich der 32-Jährige massiv und wollte die Beamten schlagen. Er musste mit Hilfe von weiteren Polizisten an Händen und Füßen die Rolltreppe herunter bis zum Einsatzfahrzeug gebracht werden. In seinen Sachen konnten später unter anderem Betäubungsmittel gefunden werden.

Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Er erhielt mehrere Strafanzeigen - wegen Ladendiebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Alle Einsatzkräfte blieben unverletzt und dienstfähig. (arn)

