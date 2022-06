Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Mit 100 km/h durch die Heidelberger Straße

Reichelsheim (ots)

Doppelt so schnell wie erlaubt war ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag (14.06.) innerhalb geschlossener Ortschaften in Reichelsheim unterwegs. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr hatten Polizeikräfte der Verkehrsinspektion eine Geschwindigkeitsmessung in der Heidelberger Straße durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 50 Stundenkilometer. Aufgrund von Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern führen die Polizisten hier in unregelmäßigen Zeitabständen entsprechende Messungen durch.

Am Dienstag waren von rund 298 gemessenen Fahrzeugen 52 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Insgesamt 43 Auto- sowie 4 Lastwagenfahrer müssen mit einem Verwarngeld bis 55 Euro rechnen. Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld von mindestens 60 EUR haben vier Wagenlenker zu erwarten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer mit Aschaffenburger Kennzeichen, der 100 km/h auf dem Tacho hatte. Dies schlägt mit 400 Euro Bußgeld, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei sowie einem Monat ohne Führerschein zu Buche.

