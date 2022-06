Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Gartenlaube abgebrannt

Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Lorsch (ots)

Nach dem Brand einer Gartenlaube am Dienstag (14.06.), hat die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Das Feuer wurde gegen 1.15 Uhr im Geflügelzuchtverein in der Lagerfeldstraße von Anwohnern entdeckt. Als die Lorscher Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand die Laube bereits in Vollbrand. Mit den Löscharbeiten konnte die Ausbreitung des Feuers jedoch verhindert werden. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen bis zu 30.000 Euro liegen.

Für die weiteren Ermittlungen ist die Kriminalpolizei (10) in Heppenheim eingeschaltet. Wer Hinweise zu der Entstehung des Feuers geben kann, wendet sich bitte telefonisch an die 06252 / 706-0.

