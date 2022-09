Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer stürzt, Ersthelfer verbrennt sich leicht an Auspuff

Hagen-Haspe (ots)

In der Haenelstraße verletzte sich am Mittwoch (14.09.2022) erst ein Motorradfahrer, als er mit seinem Fahrzeug stürzte, anschließend zog sich ein Ersthelfer leichte Verbrennungen zu. Gegen 17 Uhr war ein 57-Jähriger mit seiner KTM unterwegs. Der Hagener wollte aus Richtung Ennepetal kommend nach rechts auf die Leimstraße abbiegen und rutschte auf der nassen Fahrbahn, sodass er stürzte. Ein 31-Jähriger kam dem Verunfallten zu Hilfe. Nachdem er sich um den 57-Jährigen kümmerte, wollte er das Motorrad aufrichten und auf den Gehweg bringen. Dabei kam er mit dem heißen Auspuff in Kontakt und zog sich leichte Verbrennungen zu. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Ersthelfer konnte vor Ort durch die Rettungswagenbesatzung behandelt werden. An dem Motorrad entstand ein leichter Schaden von geschätzten 250 Euro. Es wies Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite auf. (arn)

