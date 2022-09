Polizei Hagen

POL-HA: Frau mit über 1,6 Promille im Honda unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 15.09.2022, rief ein Autofahrer gegen 00:30 Uhr die Polizei in die Elseyer Straße. Kurz zuvor war ein Honda mit überhöhter Geschwindigkeit von hinten dicht an seinen PKW aufgefahren. Die Frau fuhr anschließend in Schlangenlinien über eine Tankstelle weiter. Nach einer kurzen Fahndung fand die Streifenwagenbesatzung den verdächtigen Honda. Die 36-Jährige hielt den Wagen nach Aufforderung der Polizisten an. Sie war mit über 1,6 Promille stark betrunken. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, ließen eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell