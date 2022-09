Polizei Hagen

POL-HA: Platzverweis mehrfach ignoriert und Widerstand geleistet

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 49-Jähriger schrie Donnerstag (15.09.2022) gegen 2.30 Uhr lautstark auf der Straße sowie in einem Hauseingang und störte so Anwohner in der Jägerstraße. Nach Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann zunehmend aggressiver, er leistete den Anweisungen der Beamten nur bedingt folge. Zunächst wurde dem Hagener ein Platzverweis erteilt, dem er widerwillig nachkam. Er schrie, während er sich in Richtung Innenstadt entfernte, lautstark herum. Gegen 4.45 Uhr musste der Mann jedoch in Gewahrsam genommen werden. Er war in die Jägerstraße zurückgekehrt und lag bei Eintreffen der Polizisten unter einem Anhänger, unter dem er nicht hervorkommen wollte. Als er zur Durchsetzung des Platzverweises mit in den Streifenwagen gehen sollte, leistete er Widerstand und sperrte sich. Aufgrund seines emotionalen Zustands konnte mit dem stark alkoholisierten Mann kein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Die Einsatzkräfte blieben bei dem Widerstand unverletzt und dienstfähig. Sie fertigten eine Strafanzeige gegen den 49-Jährigen. (arn)

