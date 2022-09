Polizei Hagen

POL-HA: Auf Linienbus aufgefahren - Mann leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Auf dem Boeler Ring fuhr ein 55-Jähriger am Dienstag (13.09.2022) auf einen verkehrsbedingt haltenden Linienbus auf. Gegen 18.30 Uhr war der Hagener mit seinem VW Golf in Richtung Schwerter Straße unterwegs. Als der vor ihm fahrende Bus vor dem Kreisverkehr stoppte, bemerkte der Mann dies zu spät. Er rollte mit langsamer Geschwindigkeit auf das Fahrzeug auf. Der 54-jährige Fahrer des Linienbusses gab an, sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zugezogen zu haben. Er wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der 55-jährige Hagener blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. (arn)

