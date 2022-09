Polizei Hagen

POL-HA: 22-Jähriger leiht sich zu schnelles Auto - Hohes Bußgeld zu erwarten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag, 13.09.2022, führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei Geschwindigkeitsüberwachungen im Stadtgebiet durch. Gegen 12:30 Uhr löste das Lasergerät beim Fahrzeug eines 22-jährigen Hohenlimburgers aus. Da sein eigener PKW in der Werkstatt war, lieh er sich in dieser Zeit bei einer Autovermietung ein sportliches Coupé mit zirka 180 PS. Offenbar unterschätzte er die Kraft des Fahrzeuges beim Beschleunigen in der Tempo-30-Zone der Hohenlimburger Straße. Die Polizisten lasen 91 km/h auf dem Display ab. Den 22-Jährigen erwarten jetzt zwei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld von 560 Euro und zwei Punkte im Fahreignungsregister. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell