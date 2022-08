Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Opel überschlägt sich auf der Frankfurter Straße-Fahrerin schwer verletzt

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Mittwoch fuhr eine 48-jährige Schwelmerin mit ihrem Opel auf der Frankfurter Straße in Richtung Kaiserstraße. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Sie geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen geparkten Audi, geriet dann ins Schleudern und kam auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi einige Meter nach vorne auf einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Hyundai geschoben. Die 48-Jährige musste durch Kräfte der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden und wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

