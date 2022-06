Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/K4263/L631: Vorfahrt missachtet - Unfall mit drei Verletzten

Heddesheim/K4263/L631 (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr missachtete eine 22-jährige Frau, welche mit ihrem BMW auf der K4236 aus Heddesheim auf die L631 einfahren wollte, die Vorfahrt einer 38-jährigen Hyundai-Fahrerin. Die Hyundai-Fahrerin, welche auf der L631 in Richtung Viernheim fuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall im Einmündungsbereich wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 60.000 Euro. Die 22-jährige BMW-Fahrerin und ihre 22-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die 38-jährige Frau im Hyundai wurde schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme war die L631 zwischen Viernheim und Heddesheim bis 20 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell