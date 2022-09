Polizei Hagen

POL-HA: Renitenter Jugendlicher beschädigt Bus

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In einem Bus verhielt sich am Dienstag (13.09.2022) ein 15-Jähriger renitent und löste damit einen Einsatz der Polizei aus. Gegen 12.10 Uhr setzte der Hagener in dem Linienbus immer wieder seine Mund-Nase-Bedeckung ab. Als der Busfahrer ihn zunächst per Lautsprecherdurchsage auf die Maskenpflicht hinwies, setze er den Schutz wieder auf. Kurze Zeit später nahm der Jugendliche die Maske jedoch erneut ab. Der 52-jährige Linienbusfahrer forderte ihn deshalb in der Straße Am Berge auf das Fahrzeug zu verlassen. Daraufhin trat der 15-Jährige gegen den Bus und beleidigte den Mann vulgär. Er entfernte sich in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Diese konnte die Identität des Jugendlichen jedoch durch Zeugen ermitteln. Der Hagener wurde angezeigt. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

