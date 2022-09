Polizei Hagen

POL-HA: Polizei zieht zwei Rollerfahrer aus dem Verkehr

Hagen (ots)

Am 12.09.2022 führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei im Stadtgebiet Kontrollen durch. Hierbei wurden in Haspe und Eckesey Motorrollerfahrer gezielt angehalten und überprüft. Im Stadtteil Haspe hielten die Beamten auf der Enneper Straße in Fahrtrichtung Haenelstraße gegen 09:30 Uhr den Fahrer (74) eines Kleinkraftrades an und überprüften ihn. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei dem geführten Fahrzeug um einen Roller mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelt. Der Fahrer verfügte jedoch nicht über eine gültige Fahrerlaubnis, sodass die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige vorgelegt wurde. Gegen 13:15 Uhr hielten die Polizisten auf der Eckeseyer Straße in Fahrtrichtung Bahnhof ein weiteres Kleinkraftrad an. Bei der Überprüfung der eingestanzten Fahrgestellnummer und der angebrachten Platine oberhalb des Hinterreifens wurden unterschiedliche Individualnummern festgestellt. Weiterhin war ein Ablesen der vollständigen Nummer nicht möglich. Die ausgehändigte Kopie einer Versicherungsbescheinigung stimmte nicht mit der Nummer des geführten Rollers überein. Einen Eigentumsnachweis konnte der Fahrer nicht erbringen, sodass sich an der Anhaltörtlichkeit erhebliche Zweifel an einer ordnungsgemäßen Zulassung, Versicherung und den Eigentumsverhältnissen ergaben. Den Roller stellten die Beamten als Beweismittel sicher und schrieben eine Anzeige. (hir)

