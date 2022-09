POL-HA: Mann fährt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Auto

Hagen-Altenhagen (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter griffen am Samstagmorgen (10.09.2022) in Altenhagen einen 27-jährigen Mann mit einem Messer und einem Stock an und verletzten ihn dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der in Hagen wohnhafte Mann stand, gegen 08.30 Uhr, an der Beifahrertür seines in der ...

mehr