Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Hund in überhitztem Pkw zurückgelassen- Halterin geht auf Kirmes

Schwelm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntag (04.09), gegen 17:15 Uhr, einen Hund in einem geschlossenen Pkw, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Oelkinghauser Straße parkte. Zu diesem Zeitpunkt herrschte eine Außentemperatur von 26 Grad. Die eingesetzte Streife konnte einen Hund in einer Hundebox im hinteren Bereich sehen. Auf Klopfen und Ruckeln am Fahrzeug reagierte das Tier nicht mehr. Aufgrund der gegebenen Umstände zögerten die Beamten nicht und schlugen die Fensterscheibe des Fahrzeuges ein. Der Hund wurde samt Transportbox aus dem Fahrzeug geholt. Eine Stunde nach Einsatzbeginn gab sich eine Frau (50) als Halterin von Fahrzeug und Hund zu erkennen. Sie gab an, auf dem Heimatfest gewesen zu sein und habe den vier Monate alten Welpen nicht mitnehmen wollen. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gefertigt. Der Hund wurde mit Wasser versorgt und anschließend seiner Besitzerin übergeben. Die aktuellen Temperaturen sind noch immer nicht zu unterschätzen und machen Mensch und Tier zu schaffen. Tiere können nicht aussteigen oder das Fenster öffnen. Tipps der Polizei:

- Wer ein Tier im überhitzten Auto sieht, sollte versuchen, den Besitzer ausfindig zu machen - Ist das Auto niemandem zuzuordnen - "110" wählen - Fahrzeugescheibe NUR bei akuter Lebensgefahr für das Tier selbst einschlagen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell