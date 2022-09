POL-EN: Schwelm - Schmuck aus Wohnung entwendet

Hattingen (ots) - Am Freitag, 02.09.2022, in der Zeit von 20:50 Uhr bis 22:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in einen Baumarkt in der Beuler Höhe ein. Es wurden mehrere elektronische Smartlights entwendet. Die genaue Beute und die Höhe des Schadens ist zur Zeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle ...

