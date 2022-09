LPI-G: Fahrradfahrer stand unter Einfluss von Alkohol

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 01.09.2022 um 14:40 Uhr nahm im Tedi-Markt in der Fabrikstraße eine 25-jährige Ukrainerin Turnschuhe, Sonnebrille und diverse Kleinsachen an sich und wollte ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

