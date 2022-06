Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneuter Hausfriedensbruch durch Aufsuchen des ehemaligen Steinwerks als sogenannten "Lost Place"

Oberstadtfeld (ots)

In der Vergangenheit wurde immer wieder das Steinwerk in Oberstadtfeld an der Bundesstraße in Fahrtrichtung Bitburg durch verschiedenste Personen aufgesucht.

Scheinbar, so die mögliche Mutmaßung, sahen die Personen das Werk als möglichen "Lost Place" an, welcher es nicht ist.

Das Betreten des Geländes ist untersagt und wird durch die Eigentümer als Hausfriedensbruch bewertet und bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Aktuell wurde bei der Polizeiinspektion Daun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da am 02.06.2022 gegen 15:00 Uhr erneut unberechtigte Personen auf dem Gelände festgestellt wurden.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

