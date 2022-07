Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Fahrzeug nach Verkehrsunfall auf die Seite gekippt

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen gegen 01:10 Uhr befuhr ein 20-jähriger Renault-Lenker die Turmstraße in Besigheim in Richtung Ingersheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Bauzaun. Durch die Kollision kippte der Renault auf die Fahrerseite. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Besigheim rückte mit drei Einsatzfahrzeugen und elf Einsatzkräften an die Unfallstelle aus und befreite den Mann aus seinem verunfallten Fahrzeug. Der 20-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 18.500 Euro.

