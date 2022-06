Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Sachbeschädigung

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mücke. Ein Mehrfamilienhaus im Finkenweg in Nieder-Ohmen wurde in der Zeit vom 31. Mai bis Samstag (11.06.) Ziel unbekannter Täter. Mehrfach hebelten sie an einem Fenster des Gebäudes, welches den Einbruchsversuchen glücklicherweise stand hielt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Es entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Mücke. Einen grauen Seat Leon zerkratzten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (12.06.) im Groß-Eichener Weg im Ortsteil Sellnrod und verursachten hierdurch Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell