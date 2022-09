Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagmittag und Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Knittelberg in Grötzingen ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter wohl die Terrassentür auf und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Diebe entwendeten Diebesgut im Wert von ungefähr 2.500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Durlach unter 0721/49070 zu melden.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell